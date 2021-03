Frédéric Sausset : “Rallier l’arrivée aux 24 Heures du Mans avec La Filière”

La situation sanitaire a fait que le projet de participation de La Filière Frédéric Sausset by SRT41 aux 24 Heures du Mans 2020 dans le cadre du Garage 56 a été reportée d’un an.

Frédéric Sausset, pilote quadri amputé, a pris part aux 24 Heures du Mans 2016. Une fois le damier abaissé, le Loir-et-Chérien s’est mis en tête de développer une filière pour permettre à trois pilotes atteints d’un handicap physique de prendre part, comme lui, aux 24 Heures du Mans.

Takuma Aoki et Nigel Bailly rouleront sur les deux premiers meetings European Le Mans Series (Barcelone et Monza) sur une Oreca 07 équipée spécialement pour les deux pilotes. Pierre Sancinena, pur produit Alpine en Cup et GT4, viendra renforcer le tandem belgo-japonais sur la scène européenne.

“Pierre rejoint l’aventure pour l’ELMS”, a déclaré Frédéric Sausset à Endurance-Info. “Je le connais bien car nous avons des amis en commun. C’est quelqu’un de charmant et ce programme est l’occasion de lui mettre le pied à l’étrier en LMP2. Pierre a l’expérience du CN et du LMP3. De plus, il est titulaire du BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport), ce qui est positif pour l’encadrement.”

L’objectif du trio sera de terminer les deux manches ELMS avant de faire le grand saut au Mans. En Sarthe, Takuma Aoki et Nigel Bailly seront finalement épaulés par un autre pilote valide, comme l’explique Frédéric Sausset : “Snoussi Ben Moussa a débuté l’aventure avec nous, mais il n’a pas pu poursuivre le projet. Trouver un ‘pilote handi’ n’est pas aussi simple que cela. Nous avons donc opté pour un troisième pilote valide. Il nous faut quelqu’un qui partage l’ADN du projet avec des qualités humaines aussi importantes que celles du pilote. Nous avons une très belle auto qui a pour objectif de rallier l’arrivée aux 24 Heures du Mans.”

La Filière Frédéric Sausset by SRT41 va rouler le 8 mars à Barcelone avant de prendre part aux Essais Officiels prévus à la fin du mois sur ce même circuit. Le programme s’arrêtera à l’issue des 24 Heures du Mans.

Le troisième pilote pour Le Mans sera annoncé dans les prochains jours. Frédéric Sausset aurait pu avoir envie de remettre le casque de pilote, mais il n’en sera rien : “Je n’ai pas voulu être le troisième pilote car je pense que cela aurait été déplacé. J’avais pour objectif de créer une filière dans la foulée de ma participation aux 24 Heures du Mans. Je ne veux pas profiter d’un changement pour me positionner. Bien sûr que j’ai envie de piloter à nouveau. Concernant le futur, la décision n’a pas encore été prise. J’ai pas mal de projets en cours de gestation. Est-ce que ce sera de relancer une filière ? L’avenir nous le dira…”