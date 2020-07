Fred Mako (part 5) : “Le GT n’est pas une sous-catégorie”

Dans cette cinquième partie, Fred Mako nous parle du SUPER GT, de sa passion pour la technique et de ses regrets qu'il n'a pas...

Les bons résultats en GT500 sont tout de même vite venus...

"A mi-saison, le travail était bon et j'apprends la culture japonaise dans un championnat qui reste une référence. Une erreur de pneus à Okayama, une meilleure course à Fuji, un podium à Sepang et un leadership à Sugo qui n'a pas pu se concrétiser. Il fallait marquer des points à Suzuka."

Les 1000 km de Suzuka au Japon, c'est un peu comme Le Mans en France ?

"C'est LA course de l'année, celle que tout le monde veut remporter. On l'emporte devant 80 000 spectateurs. On avait la performance tout le week-end. Naoki (Yamamoto) fait un bon premier relais et, au moment de changer de pilote, je l...