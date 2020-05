Franck Mailleux : “Une belle américaine dans une robe de couturier italien”

Quelques jours avant le début du confinement, la Scuderia Cameron Glickenhaus a bouclé un test d’endurance avec sa nouvelle monture, la 004C. Après un premier roulage sur le petit circuit italien de Cremona, c’est à Motorland Aragon que la nouvelle GT développée par Podium Advanced Technologies a posé ses roues. Fidèle à l’équipe de Jim Glickenhaus, Franck Mailleux était du déplacement en Espagne.

“Cette 004C est une toute nouvelle auto qui n’a plus grand-chose à voir avec le modèle précédent”, a déclaré Franck Mailleux à Endurance-Info. “La voiture est une belle américaine dans une robe de couturier italien.”

Si le plumage est différent, les dessous de la 004C le sont également, comme le précise le natif de Saint-Malo : “Le V6 biturbo était devenu un peu trop ‘old school’. Maintenant, le V8 dispose de plus de couple. C’est exactement ce dont on avait besoin car on souffrait du manque de couple. La 004C ressemble à s’y méprendre à une auto italienne. Personnellement, j’ai toujours beaucoup aimé ces lignes.”

Les premiers kilomètres sont allés dans le bon sens : “La 004C est bien née même si nous n’avons pas pu boucler les 30 heures d’une traite à cause de pépins mineurs de jeunesse. Le gros point positif est qu’il n’y a pas de problème structurel, électronique et électrique. Les chronos étaient très rapidement proches de ceux de la 003. Les essais ont montré un souci de direction assistée avec un problème de conception. L’équipe a d’ailleurs communiqué sur le sujet en expliquant le pourquoi du comment.”

Avec le report du début de saison Nürburgring Endurance Series fin juin, la Scuderia Cameron Glickenhaus a plus de temps pour peaufiner sa 004C : “Le programme initial était très tendu compte tenu du timing. Avec la situation actuelle, l’équipe a plus de temps pour se préparer. Le programme de compétition reste identique à ce qui était prévu avec les courses VLN précédant les 24 Heures du Nürburgring et les 24 Heures. Nous savons que nous sommes attendus sur la Nordschleife.”