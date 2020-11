FFSA GT, Paul Ricard : Wallgren-Beltoise pénalisés en Course 1, Campbell-Prost vainqueurs en Pro-Am

La première joute de la finale du Championnat de France FFSA GT sur le Circuit Paul Ricard a été pour le moins animée ce samedi soir. Non seulement pendant les 60 minutes de la course, mais aussi par la suite lorsque les commissaires sportifs analysaient certains incidents en détails.

Suite à une enquête approfondie comprenant notamment l’analyse des images prises par les caméras embarquées, l’Alpine #222 de Rodolphe Wallgren et Vincent Beltoise a été rétrogradée après l’arrivée. Initialement déclaré vainqueur de la catégorie Pro-Am, le duo du Mirage Racing a écopé de 30 secondes de pénalité pour avoir court-circuité le premier virage lors du premier tour, gagnant ainsi plusieurs positions dans la manœuvre.

Cette pénalité modifie le résultat de la course 1 et, par conséquent, le classement du championnat avant la toute dernière confrontation de cette saison 2020. En récupérant les 25 points de la victoire en Pro-Am, Christopher Campbell et Nicolas Prost (Alpine A110 GT4 #36 – CMR) prennent non seulement la deuxième place du championnat, mais ils restent aussi les derniers à pouvoir priver Fabien Michal et Grégory Guilvert (Audi R8 LMS GT4 #42 – Saintéloc Racing) d’une troisième couronne consécutive dans la catégorie. Finalement classés deuxièmes en Pro-Am, Mike Parisy et Nicolas Gomar (Aston Martin Vantage AMR GT4 #89 – AGS Events) sont pour l’instant troisième du championnat Pro-Am.

@SRO

La dernière course du Championnat de France FFSA GT sur le Circuit Paul Ricard est programmée à 14h50. Rendez-vous sur la chaîne YouTube GT World à partir de 14h35 !