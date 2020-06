FFSA GT : un double programme pour CMR et ses Toyota GR Supra GT4

Avec Alpine et Toyota, CMR ne met pas tous ses oeufs dans le même panier cette saison en Championnat de France FFSA GT. La structure de Charly Bourachot fera débuter la Toyota Supra GR GT4 sur la scène nationale GT avec deux autos. Le Championnat d’Europe GT4 fera également partie du programme 2020.

Le premier équipage pour le FFSA GT regroupera Wilfried Cazalbon et César Gazeau. Si Cazalbon est un fidèle de la catégorie GT4 chez CMR, son jeune coéquipier fera ses débuts en GT après avoir brillé en karting : « J’attends le début de saison avec beaucoup d’impatience. Le passage du karting à l’automobile est toujours un moment important dans la vie d’un pilote ! C’est une grande chance et une opportunité de rouler au sein d’une équipe comme CMR soutenue par un constructeur emblématique des sports mécaniques comme Toyota. Je suis donc très motivé et prêt à travailler pour relever les nombreux challenges qui nous attendent pour cette toute première année en voiture. J’ai hâte de rouler avec cette nouvelle Supra GT4 et d’apprendre aux côtés des meilleurs pilotes de France. De plus, être le plus jeune pilote du plateau cette année ajoute un défi supplémentaire, j’aime beaucoup ça ! »

Le deuxième équipage sera annoncé ultérieurement.

Pour ce qui est de la GT4 European Series, CMR pourra s’appuyer sur deux équipages de premier choix. Stéphane Lémeret, vice-champion FFSA GT 2019, sera de la partie avec à ses côtés Gaël Castelli, ancien champion de Porsche Carrera Cup France.

Timothé Buret sera le chef de file du deuxième tandem où il épaulera Antoine Potty, âgé de 18 ans, qui arrive du karting. Buret rajoute donc un programme GT4 en plus du GT World Challenge Europe Powered by AWS : « Je suis très heureux de rejoindre CMR en GT4 European Series au volant de la Toyota GR Supra GT4. Je connais déjà cette équipe et leurs bons résultats passés ont conforté mon envie de rouler à leurs côtés. A l’occasion de deux journées de tests fructueux au Paul Ricard, le week-end dernier, j’ai pu travailler avec l’ensemble du staff et faire la connaissance de mon jeune coéquipier Antoine Potty avec qui le contact est très bien passé. C’est un plaisir de pouvoir lui apporter mon expérience et je suis persuadé que nous aurons l’occasion de montrer ensemble de belles performances en piste dès la première épreuve à Imola en juillet prochain. C’est un vrai challenge pour moi cette saison de cumuler ce programme sur les circuits européens avec, en parallèle, mon engagement en GT World Challenge Europe en endurance avec la Lexus RC F GT3. J’ai hâte que la saison commence ! »

Charly Bourachot, team manager de CMR, a donc mis sur pied des équipages mixant jeunesse et expérience : « Nous sommes très fiers d’être les premiers à faire rouler ces nouvelles GT4 en compétition. Toyota est un constructeur qui a remporté de nombreux succès et qui sait concevoir des voitures de course redoutable. CMR apportera son expérience de la course, avec des pilotes dans la philosophie de l’équipe : jeunesse, expérience et passion.»