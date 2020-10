FFSA GT, Paul Ricard : Petit/Drouet (AKKA-ASP) récupèrent la pole pour la course 3

La grille de départ de deux des trois courses du meeting du Championnat de France FFSA GT bouge à l’issue des qualifications. Le meilleur chrono de Paul Petit (Mercedes-AMG GT4) en Q1 avait été annulé pour non respect des limites de la piste. La #88 devait s’élancer depuis la 24e place. Finalement, Paul Petit et Thomas Drouet partiront depuis la 7e place car le non respect des limites de la piste en Q1 était…imaginaire.

Ce changement modifie aussi la grille de départ de la course 3. La Mercedes-AMG GT3 #88 s’élancera depuis la pole devant la BMW M4/L’Espace Bienvenue de Lessennes/van der Ende.

Les chronos de la Q1 sont ici, ceux de la Q3 là