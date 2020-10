FFSA GT, Paul Ricard : la BMW/L’Espace Bienvenue en pole pour la course 3

Les chronos moyens des deux qualifications du meeting FFSA GT du Paul Ricard donnent la grille de départ de la course 3. Après les calculs, la pole revient à la BMW M4 GT4/L’Espace Bienvenue de Ricardo van der Ende et Benjamin Lessennes en 2:14.104. La Mercedes-AMG GT4/CD Sport de Fabien Lavergne et Edouard Cauhaupé s’élancera en première ligne, ce qui donne deux équipages Silver. Les deux équipages avaient le même temps au millième près.

En partant depuis la deuxième ligne, Nicolas Gomar et Mike Parisy (Aston Martin Vantage GT4/AGS Events) décrochent la pole en Pro-Am avec à leurs côtés l’Alpine A110 GT4/CMR de Prost/Campbell.

Christophe Hamon et Pascal Huteau ont fait le job avec la pole Am devant l’Aston Martin Vantage GT4/AGS Events de Didier Dumaine et Christophe Carrière.

Les chronos sont ici