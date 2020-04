FFSA GT : Mirage Racing dévoile son 1er équipage Alpine

Fort d’une très belle saison 2019 en Championnat de France FFSA GT, Mirage Racing compte bien poursuivre sur sa lancée cette saison. Le team basé dans la banlieue toulousaine fera à nouveau confiance à la marque Alpine pour briller sur la scène nationale GT.

Le premier équipage réunira Morgan Moullin-Traffort et Philippe Giauque. Le tandem a déjà roulé ensemble par le passé, ce qui rend l’adaptation plus rapide. Morgan Moullin-Traffort, Champion de France FFSA GT 2013, retrouve Mirage Racing, l’équipe avec laquelle il a disputé la finale 2019 : « Je me fais une joie de retrouver Mirage Racing et Philippe Giauque, un pilote avec qui j’ai joué le titre à l’époque de la Ferrari 458. On fait difficilement meilleur gentleman. Il est non seulement rapide, mais aussi fiable, travailleur et à l’écoute. Nous nous connaissons par cœur et il ne lui a fallu qu’un run avec l’Alpine A110 GT4 pour être convaincu de remettre le casque après deux années de pause. Je suis également très content de poursuivre avec Mirage Racing après avoir vu le potentiel de l’équipe. Laurent Martin, le directeur technique, met toujours une voiture exceptionnelle à disposition des pilotes, donc l’objectif sera la victoire même si la concurrence sera comme toujours au rendez-vous. Il faudra miser sur la régularité, mais aussi sur notre maturité, pour marquer des points à chaque course et viser un beau résultat au moment de faire les comptes. »

Mirage Racing reste sur un succès en FFSA GT lors de la finale du Paul Ricard grâce à Vincent Beltoise et Benoit Lison. Guillaume Bruot, team manager, se réjouit de faire confiance au tandem Moullin-Traffort/Giauque : « Nous sommes ravis d’aligner un équipage doté d’un tel potentiel. Nous connaissons tous les qualités de Morgan, de par son palmarès, le fait qu’il ait été l’un des premiers à s’imposer avec une GT4 en Championnat de France FFSA GT, ou encore sa pige parmi nous l’an dernier. Cette expérience avait été très enrichissante et nous sommes impatients de reprendre cette collaboration pour la développer sur l’ensemble d’une saison. Philippe nous a immédiatement séduits par sa pointe de vitesse lors d’une séance d’essais à Nogaro, mais aussi par sa personnalité très ouverte et accessible. Ils forment donc un excellent duo capable de jouer le top trois. Cette longue intersaison nous a également permis d’analyser ce qui avait fonctionné l’an passé avec une équipe technique ayant parfaitement maîtrisé le défi d’une nouvelle voiture dans une nouvelle catégorie. Nous en avons profité pour retravailler d’autres aspects et nous avons hâte de mettre le tout en pratique dès que la crise sera derrière nous. Fort heureusement, l’organisation du Championnat de France FFSA GT a rapidement pris conscience de la situation en nous proposant des solutions concrètes qui font que nous savons exactement où nous en sommes et où nous allons. »