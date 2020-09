FFSA GT, Magny-Cours : une 4e Aston Martin pour AGS Events

Une semaine après la GT4 European Series sur le Nürburgring, AGS Events sera en piste à Magny-Cours ce week-end dans le cadre du Championnat de France FFSA GT. Le team héraultais alignera non pas trois mais quatre Aston Martin Vantage GT4 en terre nivernaise, ce qui porte le plateau global à 34 GT4.

Cette quatrième Aston Martin Vantage GT4 sera confiée à Julien Lambert, champion Am en titre chez AGS Events, et Romano Ricci, qu’on retrouve habituellement en GT World Challenge Europe Powered by AWS sur une Bentley Continental GT3/CMR. Le tandem de l’Aston se connaît parfaitement pour avoir croisé le fer en Mitjet avec Nicolas Gomar.

AGS Events aura donc deux autos en Pro-Am et deux en Am à Magny-Cours. Nicolas Gomar et Mike Parisy, vainqueurs d’une course au général à Nogaro, seront toujours associés sur la #89. Gilles Vannelet et Akhil Rabindra rouleront sur la #69. Du côté du Am, Didier Dumaine et Christophe Carrière partiront en chasse de la victoire.

Julien Lambert et Romano Ricci rouleront sur le châssis utilisé par Valentin Hasse-Clot et Théo Nouet en GT4 European Series.