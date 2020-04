FFSA GT : le 2e équipage Mirage Racing confirmé

Après Morgan Moullin-Traffort et Philippe Giauque, Mirage Racing dévoile son deuxième équipage pour le Championnat de France FFSA GT. L’Alpine A110 GT4 #616 sera confiée à Romain Iannetta et Eric Clément.

Chef d’entreprise dans l’événementiel et audiovisuel automobile à la ville, Romain Iannetta a marqué plusieurs catégories de son empreinte en brillant dans des disciplines extrêmement variées : monoplaces, coupes de marque, prototypes, GT, Supertourisme… Après s’être consacré au Nascar Whelen Euro Series, le Francilien mettra désormais toute sa polyvalence au service de l’Alpine A110 GT4 n°616 du Mirage Racing !



Son partenaire sera Éric Clément, également présent en Nascar Whelen Euro Series l’an passé. Actif en berlines, GT3 et LMP3, le Maximois comptant cinq départs aux 24 Heures de Spa reviendra lui aussi sur la scène nationale pour écrire le troisième chapitre de son association avec Romain Iannetta.

Romain Iannetta et Eric Clément ont déjà roulé ensemble il y a quelques saisons.

Éric Clément : « Je suis très heureux de revenir en Championnat de France FFSA GT. Mirage Racing m’a tout de suite plu pour son esprit familial et le courant est bien passé avec cette équipe ayant joué la victoire dès sa première année. Je suis également ravi de retrouver Romain, avec qui je m’entends extrêmement bien. Nous nous complétons énormément et je suis toujours à son écoute pour progresser. Nous avons déjà disputé une campagne ensemble en LMP3 ainsi que la première saison des GT4 en France. Nous étions performants, mais notre voiture, trop typée série, ne nous avait pas permis de le montrer de manière régulière. Cela devrait être le cas avec l’Alpine A110 GT4, beaucoup plus constante et économe. Le plateau sera très relevé, tant du côté des pilotes professionnels que des amateurs, mais l’objectif sera de rentrer dans les cinq premiers tout en faisant oublier mes petites bêtises commises en 2017 ! »



Romain Iannetta : « J’ai hâte de retrouver Éric pour voir ce dont nous sommes capables avec l’Alpine A110 GT4 de Mirage Racing. J’ai pu l’essayer à Albi et, malgré les conditions pluvieuses, j’ai pu retrouver les sensations d’une véritable voiture de course, performante, constante et économe sur les gommes. Avec notre expérience commune, je crois que nous disposons de l’arme parfaite pour jouer aux avant-postes. L’équipe technique chapeautée par Laurent Martin, que je connais depuis l’époque de la Chrysler Viper GTS-R du Red Racing en 2004, a également fait ses preuves dès ses débuts au plus haut niveau l’an dernier. Selon l’homogénéité des équipages en face, je pense que nous aurons la pointe de vitesse pour rouler dans les cinq premiers. Nous allons tout faire pour, mais il faudra éviter tout faux pas puisque la moindre erreur se paiera cher dans un peloton aussi compétitif ! »



Frédéric De Brabant, General Manager : « Après un hiver consacré à la consolidation des acquis de notre première saison en Championnat de France FFSA GT, nous sommes ravis d’accueillir un deuxième équipage de ce calibre. Dès ses premiers essais en septembre au Castellet, Éric a été séduit par l’Alpine A110 GT4 et l’envie de construire un programme ensemble était évidente. Nous sommes donc très heureux de l’associer à Romain dans un duo expérimenté et polyvalent à même de viser le top cinq. Comme pour Morgan et Philippe, leur régularité sera extrêmement importante pour que l’équipe confirme le potentiel affiché l’année passée. L’idée est de poursuivre notre montée en puissance et nous sommes convaincus que ces équipages peuvent nous le permettre. Nous allons désormais profiter de cette pause prolongée pour être encore plus proactifs dans notre préparation et nous espérons pouvoir révéler les pilotes de notre troisième voiture dans les prochaines semaines. »