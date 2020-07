FFSA GT, Essais Nogaro 1 : AKKA-ASP donne le ton

L’heure de la reprise a sonné pour les concurrents du Championnat de France FFSA GT qui sont en piste à Nogaro pour deux journées de roulage officiels.

La première session est revenue à la Mercedes-AMG GT3/AKKA-ASP Team #87 de Jean-Luc Beaubelique et Jim Pla en 1.31.817. L’équipe de Jérôme Policand a également décroché le 2e temps grâce à la #88 de Paul Petit et Thomas Drouet. Troisième chrono pour Ricardo Van der Ende sur la BMW M4 GT3/L’Espace Bienvenue. Pour ses débuts avec l’Aston Martin Vantage GT4, AGS Events a pris le 4e chrono avec Valentin Hasse-Clot. On trouve ensuite deux Audi R8 LMS GT4/Saintéloc Racing.

Les chronos sont ici