FFSA GT : de sérieux atouts pour L’Espace Bienvenue et BMW

D’après le site FFSA GT :

Dans moins de deux semaines, on connaitra les noms des premiers leaders du Championnat de France FFSA GT. Dans les ateliers, les équipes peaufinent les GT4 qui seront en action du 21 au 23 août à Nogaro lors des… Coupe de Pâques, la traditionnelle épreuve printanière conservant son appellation pour une édition estivale exceptionnelle.

Pour les participants comme pour les fans, sur le circuit (en nombre limité) ou devant leur ordinateur pour suivre les courses en direct sur internet, le décompte a commencé. Pour mieux vous faire patienter, nous allons vous proposer durant les prochains jours un tour des principaux protagonistes.

Grand fan de BMW et de la catégorie GT4 dont il a été précurseur, André Grammatico ne voulait en aucun cas manquer cette saison 2020. Après avoir rangé le casque, le patron de l’équipe l’Espace Bienvenue engagera l’unique BMW M4 GT4 annoncée pour l’ensemble de la saison. Et après avoir goûté au succès l’an dernier à Magny-Cours grâce au duo Christopher Campbell-Ricardo van der Ende, le concessionnaire BMW à Angoulême, Royan et Rochefort entend bien porter très haut les couleurs de sa marque de cœur.

« Il est vrai que la victoire de Magny-Cours nous a mis en appétit », avoue l’ex-champion d’Europe GT4 dans la Am Cup. « C’était une énorme satisfaction pour l’équipe de s’imposer au classement général. Et comme les équipages avec deux pilotes Silver sont désormais autorisés, c’est dans cette direction que nous nous sommes tournés. Ricardo van der Ende, mon grand ami néerlandais et ex-équipier, sera une fois encore le capitaine de l’équipage, lui qui compte déjà deux titre européens à son palmarès. Et nous lui avons trouvé un redoutable équipier en la personne de Benjamin Lessennes. »

Le jeune Belge (21 ans), troisième du GT4 Europe l’an dernier, a plusieurs fois croisé le fer avec l’expérimenté Néerlandais (41 ans) et les deux pilotes se respectent énormément. « Je pense que nous avons un duo qui pourrait briller cette année », sourit André Grammatico. Alors certes, BMW n’aura pas l’avantage du nombre. Mais il serait étonnant de ne pas voir la BMW M4 GT4 de l’Espace Bienvenue se battre aux avant-postes cette année.