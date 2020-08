FFSA GT : CMR veut briller dès cette année avec ses deux Toyota

D’après le site FFSA GT :

La catégorie GT4 continue d’avoir le vent en poupe. Après Audi, Mercedes et Alpine en 2018, c’est cette fois au tour de Toyota de rejoindre le Championnat de France FFSA GT.

Très attendues, les deux Toyota GR Supra GT4 ne passeront pas inaperçues dans le peloton. « La Supra est une voiture légendaire parmi les GT et elle plait beaucoup au public », se réjouit Charly Bourachot, le patron de l’équipe CMR qui alignera les deux japonaises. « En outre, elle est parfaitement adaptée au GT4 et elle a été bien développée par le Toyota Gazoo Racing, avec qui nous entretenons de très bonnes relations. C’est clairement une nouvelle collaboration que nous mettons en place avec la volonté de travailler ensemble à long terme. »

Sachant que l’équipe CMR avait encadré les débuts de l’Alpine A110 GT4 en Championnat de France FFSA GT en 2018, on se dit que cette expérience du développement d’une nouvelle voiture devrait être profitable à Toyota. « Dans tous les cas, il est clair que notre objectif est d’être directement performants », avoue le « boss » de l’équipe basée à Alès. « Nos deux premières épreuves dans la GT4 European Series nous ont déjà permis de recueillir des informations très précieuses. »

Pour CMR, il y a aussi une volonté d’amener des jeunes dans la filière du GT. Avec César Gazeau, 16 ans seulement, c’est le benjamin du peloton qui sera aux commandes de l’une des Supra. « César vient du karting et il sera associé à Wilfried Cazalbon sur une voiture qui sera engagée en Am Cup », précise Charly. « Et nous aurons aussi un équipage pour jouer la gagne dans la nouvelle Silver Cup. Mais nous gardons la surprise encore quelques jours… »

Après son titre dans le classement des Teams de la catégorie Pro-Am l’an dernier, la formation CMR entend certainement jouer de nouveau les premiers rôles. « Comme le titre des Pilotes nous a échappé de peu l’an dernier, nous avons soif de revanche », avoue le patron. « Outre les deux Toyota, nous engagerons deux Alpine. Et avec un équipage composé de Christopher Campbell et de Nicolas Prost en Pro-Am, nous avons également des ambitions avec nos A110 GT4. »

Partagée entre la nouveauté japonaise et la ferveur d’une marque française toujours aussi populaire, l’équipe gardoise ne manquera pas de faire encore grimper sa cote de sympathie cette année !