FFSA GT : Akhil Rabindra chez AGS Events

AGS Events remanie l’équipage de son Aston Martin Vantage GT4 engagée en Pro-Am sur la scène GT nationale. Gilles Vannelet ne sera pas épaulé par Julien Lambert mais par Akhil Rabindra.

Le pilote indien, membre de l’Aston Martin Academy, disputera les cinq rendez-vous FFSA GT pour le compte de l’écurie héraultaise.

“J’ai vraiment hâte de retourner sur les circuits et je suis enthousiaste à l’idée de participer au championnat de France GT”, a déclaré Rabindra. “Ce sera la première fois que je vais participer au Championnat de France GT, ce qui me donne encore plus envie de réussir. Le Paul Ricard est le seul circuit sur lequel j’ai déjà couru, ce qui rend la chose d’autant plus difficile. AGS a eu un excellent palmarès en GT au fil des ans et je suis déterminé à les aider à l’améliorer encore plus.”