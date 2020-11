Ferrari présente la 488 GT Modificata

Ferrari présennte la 488 GT Modificata, un modèle en édition limitée qui intègre la technologie développée pour les 488 GT3 et 488 GTE. Il n’est pas question de voir cette 488 GT Modificata sur la route car son usage est exclusivement destiné durant les événements Ferrari Club Competizioni GT. Avec la 488 GT Modificata, on ne parle plus de Balance de Performance avec un moteur V8 bi-turbo qui développe 700 chevaux

La 488 GT Modificata est une synthèse entre la 488 GTE et la 488 GT3. Après un travail de développement intense sur la Nordschleife, le modèle bénéficie d’une aéro à fort appui repensée. Hormis le toit et les montants qui sont en aluminium, la carrosserie est entièrement en fibre de carbone comme la 488 GTE. Cela contribue à une force d’appui de plus de 1000 kg à 230 km/h. Le système de freinage a été développé en partenariat avec Brembo et l’ABS est emprunté à la 488 GT3 avec des réglages spécifiques. L’équipement standard comprend un système d’acquisition V-Box combiné avec celui utilisé pour la télémétrie chez Bosch. Le système extensible permet de télécharger les données directement sur une clé USB. La caméra de recul haute résolution, le deuxième siège et le système TPMS pour mesurer la température et la pression des pneus sont également fournis de série.

La voiture, produite en série limitée, ne s’adresse dans un premier temps qu’aux pilotes qui, ces dernières années ont participé au programme Competizioni GT ou Club Competizioni GT. Cinq événements seront organisés en 2021 : VIRginia International Raceway, Monza, Watkins Glen, Suzuka, Nürburgring, Finali Mondiali.