Ferrari aux 24 Heures du Mans, toute une histoire (part 2)

Suite de notre rétrospective Ferrari aux 24 Heures du Mans. Place à la dernière victoire de la marque en Sarthe en 1965, mais aussi à tous ses succès en GT…

La dernière victoire au général aux 24 Heures du Mans de Ferrari remonte à 1965 avec le duo Jochen Rindt / Masten Gregory sur leur 275 LM #21. Six Ford GT40, dont deux nouvelles MkII 7 litres officielles pour Phil Hill/Chris Amon et Bruce McLaren/Ken Miles, sont alignées. Les quatre GT40 MKI sont sous la bannière de Filippinetti, de Ford Advanced Vehicles, de Rob Walker et de Ford France (Guy Ligier/Maurice Trintignant). La Scuderia Ferrari dispose également d’une armada imposante avec les nouvelles Ferrari P2, trois dotées du nouveau V12 à double arbre cames en tête, deux 4 litres (330P), une 3,3 litres (275P), soutenues par deux P2 4,4 litres à simple arbre à cames pour Maranello Concessionnaires et le NART. Ferrari amène des pilotes de la trempe de John Surtees, Ludovico Scarfiotti, Jean Guichet, Mike Parkes, Pedro Rodriguez, Nino Vacarella ou Jo Bonnier.

La suite est à lire sur Endurance-Classic ici