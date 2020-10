Fermeture du Circuit de Spa-Francorchamps à partir du 26 octobre

Communiqué de Presse :

La situation sanitaire en Belgique et dans la presque totalité de l’Europe ayant évolué très défavorablement, une série de mesures supplémentaires de lutte contre la pandémie de COVID-19 ont été prises par le Gouvernement fédéral, les Gouvernements de Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles et les autorités provinciales en Belgique.

En conséquence de ces nouvelles mesures, le Circuit de Spa-Francorchamps fermera ses portes dès le lundi 26 octobre 2020 prochain et ce, jusqu’au 19 novembre 2020.

Le Circuit de Spa-Francorchamps étant également promoteur du Spa World Rallycross of Benelux, les autorités ont d’ores et déjà décidé de sa tenue à huis clos. Cette compétition professionnelle pourrait se tenir les 21 et 22 novembre prochain ainsi que les deux spéciales du FIA World Rally Championship se déroulant sur le site du Circuit selon les conditions légales et réglementaires du moment.

Nathalie Maillet, CEO: « Notre priorité a été, depuis le début de la pandémie, de respecter les consignes édictées afin de participer à l’effort collectif dans la lutte contre le Covid-19 et ce, dans l’intérêt de toutes et tous. Comme tous les secteurs, nous sommes confrontés à une situation inédite et des mesures sanitaires strictes ont été prises dès le mois de mars. Je tiens à remercier l’ensemble de nos clients, organisateurs, teams, toutes les équipes du Circuit et celles œuvrant au bon déroulement de nos activités pour leur soutien indéfectible dans le respect de ces mesures sanitaires mises en place. Nous avons également des remerciements particuliers à adresser aux forces de l’ordre et au personnel soignant. Et enfin à nos fans pour leur compréhension et leur soutien. »

Le matériel médical du Circuit utile à la lutte contre le Covid-19 sera dès ce lundi mis à disposition des centres hospitaliers. Soyez prudents, respectez les recommandations officielles, évitez les contacts inutiles et restez autant que possible chez vous. Prenez également bien soin de vos proches.