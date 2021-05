Evan Spenle : “Avec CLRT, j’ai tout ce qu’il faut pour atteindre mon objectif”

Né le 1er avril 2003, Evan Spenle a débuté dans un karting à l’âge de 8 ans. Il n’en fallait pas moins pour qu’il débute en compétition peu de temps après jusqu’à s’exiler en Angleterre à Oxford en 2017 où il s’est mesuré aux kartmen anglais. L’année suivante, il a rejoint la FFSA Academy en karting avant de débuter un an plus tard en Formule 4 pour terminer en 2020 en Porsche Carrera Cup France chez Sébastien Loeb Racing. Le retrait de l’équipe fin 2020 a contraint le Francilien à revoir ses plans pour finalement trouver refuge chez CLRT.

“Ma saison 2020 m’a donné envie de poursuivre en Porsche Carrera Cup France”, a déclaré Evan Spenle à Endurance-Info. “Continuer dans la filière Porsche est ce que je voulais faire. La saison 2020 m’a permis de découvrir la discipline. Cette année, je recherche plus la performance avec, comme objectif, de terminer dans le top 5 du championnat. Avec CLRT, je sais que j’ai tout ce qu’il faut pour atteindre mon objectif. J’ai recherché le meilleur encadrement possible.”

A Magny-Cours, Evan Spenle s’est classé 9e et 8e des deux premières manches 2021. “La Porsche 992 Cup n’a plus grand-chose à voir avec le modèle précédent”, souligne le pilote CLRT. “La voiture est bien plus incisive avec plus d’aéro. Mes sensations au volant sont bien meilleures qu’avec le modèle précédent.”

A terme, Evan Spenle vise forcément un poste de pilote professionnel : “Devenir pilote professionnel est, bien entendu, mon objectif sur le plus long terme. Pourquoi ne pas passer en Porsche Supercup l’année prochaine. Porsche est une marque qui attire les partenaires. Je reçois le soutien des Centres Porsche Paris. Après la Cup, la catégorie GT3 serait la suite logique pour moi.”