Essais Privés 1 : Pereira (2 Seas Motorsport) se montre, Rossi 3e

Les concurrents des Gulf 12H ont eu droit à une séance d’essais privés ce jeudi sur le Bahrain International Circuit. Douze autos sont présentes pour la première épreuve d’endurance 2021. On compte neuf GT3 et trois GT4.

Le meilleur chrono est revenu à la McLaren 720S GT3/2 Seas Motorsport #7 de Ed Jones, Lewis Williamson et Dylan Pereira en 2:01.586. Le Luxembourgeois Dylan Pereira s’est montré le plus rapide du trio.

Callum Macleod a placé la Mercedes-AMG GT3/RAM Racing au 2e rang à 0.111s de la tête. Le coéquipier de Ian Loggie et Chris Froggatt a devancé Valentino Rossi qui roule sur la Ferrari 488 GT3/Monster VR46 Kessel avec ses deux compères Luca Marini et Alessio Salucci.

On trouve ensuite la McLaren 720S GT3/Inception Racing with Optimum pilotée par Ollie Millroy et la Porsche 911 GT3 R/Dinamic Motorsport de Stefano Monaco.

La McLaren 570S GT4/Optimum Motorsport a devancé la concurrence en GT4.

A noter que la séance a été interrompue suite à une sortie de piste de la McLaren 720S GT3/2 Seas Motorsport de Isa Bin Abdulla AlKhalifa.

