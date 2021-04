Essais Magny-Cours : Boccolacci le plus vite de la matinée

Vingt-six Porsche 911 GT3 Cup (992) sont en piste à Magny-Cours pour deux journées de roulage avant le début de saison prévu sur ce même circuit nivernais début mai.

La matinée a été dominée par Dorian Boccolacci. Le pensionnaire du team Martinet by Alméras a tourné en 1:39.295. Le Cannois fait partie des rookies cette saison. Enrico Fulgenzi (EF Racing Team) a pris le 2e temps, en devançant Florian Latorre (CLRT), Ugo Gazil (Pierre Martinet by Alméras) et Alessandro Ghiretti (Martinet by Alméras).

Jean-Baptiste Simmenauer (BWT Lechner Racing) est lui aussi dans le tempo des hommes de tête avec le 6e temps de la matinée pour le récent champion de la Porsche Sprint Challenge Middle East. Les neuf premiers ont terminé dans la même seconde.

Avec le 10e temps, Jérôme Boullery (YDEO Compétition) s’est montré le plus rapide de la classe Pro-Am. Franck Leherpeur (CLRT) a devancé Maxence Maurice (IMSA Performance) en Am.

Les chronos sont ici