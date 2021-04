Barcelone, Essais Libres : HPRacing by Monzagarage plus rapide

La Ligier JS P4 #23 de HPRacing by Monzagarage a été la plus rapide en piste ce matin lors de la séance d’essais libres. Jacopo Faccioni signe un 1:53.357. La #33 des Nicolet Père et fils se classe juste derrière sur la voiture engagée par l’écurie Les Deux Arbres…

Du côté des Ligier JS 2R, c’est la #53 de M Racing Ligier de Natan Bihel qui a signé le meilleur chrono de cette catégorie en 1:55.550. Il devance la #24 de Orhes Racing (Olivier Pernaut) et #69 de M Racing (Laurent Millara).

Les chronos sont ICI

Les qualifications auront lieu cet après midi à 15 h 20…