Entre le fromage et le dessert, vous reprendrez bien un peu de miniatures ?!

On commence doucement à voir l’année 2021 pointer le bout de son nez, il est donc temps de nous pencher sur les miniatures qui ont fait le bonheur des collectionneurs en 2020 !

Dans ce petit monde de la miniature, force est de constater que Spark Model reste dans le haut du classement que ça soit au niveau de la quantité que de la qualité des miniatures sorties cette année ! Il n’y a qu’à se pencher sur la Mercedes AMG-GT3 #74 de l’équipe RAM Racing engagée aux 24 Heures de Spa 2019 (Vos-Burke-Frankenhout-Onslow-Cole Spark réf SB268)… Cette décoration rendrait fou le moindre monteur de kits en résine tellement la pose des décalques serait complexe.

Même constat pour les trois Mercedes AMG-GT3 “Mangas” engagées par le Team Black Falcon et le Goodsmile Racing aux 24 Heures de Spa 2019. De vrais petits bijoux !

Dans ce petit monde de l’endurance 2020, il y en a eu pour tous les goûts avec les 24 Heures du Mans, de Spa et du Nürburgring, avec des miniatures récentes, mais aussi des anciennes gloires comme ces superbes Ferrari 330 P3 des 24 Heures du Mans 1966 sorties chez Looksmart ou encore de nombreuses anciennes gloires des 24 Heures de Francorchamps sorties chez Trofeu et dont nous avons déjà parlé dans les précédents articles.



Parfois même, nous avons eu droit à la reproduction de voitures aussi improbables qu’inédites comme pour cette “Juliet” qui rendait un hommage à la fameuse Herbie qui fêtait cette année-là ses 50 ans (une Coccinelle nommée Choupette pour nous les francophones ) et qui est devenue célèbre grâce à ses aventures au cinéma. Une idée de génie signée Pascal Witmeur et réalisée sur une base de Porsche Cup MR (Deman-Lémeret-Duez-Detavernier, Spark réf SB276).

Il a parfois été question de réédition comme pour cette Lola GT #6 des 24 Heures du Mans 1963 (Attwood-Hobbs, Spark réf S4948) afin de combler le plus grand nombre de collectionneurs qui n’avaient pas pu se procurer cette miniature lors de sa première sortie.



Et vous, si vous deviez élire votre miniature de l’année consacrée à l’endurance, laquelle choisiriez-vous ? Voici un petit florilège, non exhaustif, des plus belles miniatures sorties en 2020…

A bientôt pour d’autres aventures dans le monde de la miniature ! En vous souhaitant de bonnes et joyeuses fêtes de fin d’année à toutes et tous !