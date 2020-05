En 2010, on avait les ’24 Heures du Mans, la course virtuelle’

On doit les 24 Heures du Mans Virtuelles à la situation actuelle qui ne permet pas l’organisation de la course à sa date initiale. Si on vous dit que ces 24 Heures du Mans Virtuelles ne sont pas une première, vous nous croyez ? Il y a tout juste 10 ans, une course de 24 heures était organisée le même week-end que la course réelle. Celle-ci prenait le nom de ’24 Heures du Mans, la course virtuelle’.

A cette époque, on ne parlait pas encore de rFactor 2. Le jeu, imaginé par Michelin, était développé par ManyPlayers, qui éditait VirtualRally et VirtualRegatta.

Pour cette course virtuelle, Michelin et l’ACO s’étaient associés pour lancer le premier jeu de stratégie en ligne sur les 24 Heures du Mans. Les données de l’édition 2009 étaient prises en compte.

Il fallait être un bon team manager puisque les joueurs devaient choisir l’équipage, leur monture (prototype ouvert ou fermé), élaborer leur stratégie (nombre de relais, arrêts aux stands, aéro de la voiture, choix des pneumatiques).

Les joueurs pouvaient définir leurs stratégies avant le départ mais ils devaient surtout rester concentrés pendant l’épreuve afin de réagir en fonction de l’évolution de nombreux paramètres (pilotes, pneumatiques, intervention safety car, etc.) mais également des conditions météo réelles du Circuit de la Sarthe fournies en live par Météo France. En une semaine, plus de 8000 joueurs ont pris part aux essais. Particularité de la course, n’importe quel joueur avait la possibilité de rejoindre une partie à n’importe quel moment de la compétition.

Plusieurs classements étaient proposés dont un classement général et un classement du Michelin Green X Challenge (qui récompensait la voiture la plus économe en carburant, par rapport à sa vitesse moyenne en course). Le vainqueur des premières 24 Heures du Mans virtuelles recevait une invitation pour vivre l’édition 2011 réelle parmi les équipes Michelin.

Le jeu était disponible en deux langues (français, anglais), il était gratuit (certaines options de confort restaient cependant payantes) et il ne nécessitait pas le moindre téléchargement. Le jeu était en ligne une semaine avant la course afin de se familiariser avec l’interface et de participer aux essais ainsi qu’aux qualifications. Le départ de l’épreuve phare des “24H du Mans, la course virtuelle” suivait les mêmes horaires et se déroulait sous la même météo que la compétition réelle !

En 2010, on était loin de rFactor 2 mais l’idée était plutôt novatrice pour l’époque…