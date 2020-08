ELMS : Timothé Buret chez DragonSpeed au Paul Ricard et au Mans

DragonSpeed remanie l’équipage de son ORECA 07 pour le meeting European Le Mans Series du Paul Ricard qui prend le nom de le Castellet 240. Ryan Cullen ne fait plus partie de l’équipage et il sera remplacé par Timothé Buret dans le Var. Le Français épaulera Ben Hanley et Memo Rojas dans le baquet de la LMP2.

Une bonne nouvelle peut en amener une autre, Timothé sera également au départ des 24 Heures du Mans au sein du team américain dirigé par Elton Julian. Il partagera son volant avec Memo Rojas et Pipo Derani. Le Montpelliérain compte trois départs au Mans, les trois sur une Ligier LMP2 alignée par Panis-Barthez Compétition.