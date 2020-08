ELMS, Spa , H+2 : United Autosports reprend les commandes

A mi-course, on vient juste d’avoir un changement de leader. Roman Rusinov (Aurus 01 #26), alors en tète et qui venait de remplacer Mikkel Jensen, n’a rien pu faire face à Filipe Albuquerque (ORECA 07 #22 United Autosports)… Le Portugais est aux commandes des 4 Heures de Spa avec 7 secondes d’avance et on voit mal qui va pouvoir l’en déloger !

En 3e place, on trouve l’ORECA 07 #38 de Jota avec Jake Dennis au volant à 25 secondes. Les ORECA #24 d’Algarve Pro (Jon Lancaster) et la #28 d’IDEC Sport (Paul-Loup Chatin) complètent le Top 5.

Au final, un stop and go a été infligé à Will Owen (ORECA 07 #32 United Autosports) pour avoir percuté la Ferrari 488 GTE Evo #60 d’Iron Lynx…La voiture est 11e.

EuroInternational (Ligier JS P320 #11) s’est emparé du leadership face à United Autosports en LMP3 (Ligier JS P320 #2). La Ligier JS P320 #15 de RLR Sport est 3e.

Alessio Picariello a pris les rênes de la catégorie GTE avec sa Porsche 911 RSR #77 de Proton Competition. Le pilote belge précède quatre Ferrari 488 GTE Evo, la #74 de Kessel Racing, la #55 de Spirit of Race, la #88 d’AF Corse et la #83 d’Iron Lynx…

A noter que la Duqueine M30 – D08 #4 de DKR Engineering, la Ligier JS P320 #16 de BHK Motorsport et la Ferrari 488 GTE Evo #83 de Iron Lynx ont écopé d’un stop and go de 105 secondes pour avoir ravitaillé sous régime de Safety Car…