ELMS, Spa : Ben Hanley (DragonSpeed) le plus rapide de l’après midi

Une deuxième séance d’essais privés a eu lieu cet après midi à Spa-Francorchamps qui sera le théâtre de la 2e manche ELMS le week-end prochain. Après Filipe Albuquerque (ORECA 07/United Autosports #22) ce matin, c’est au tour de Ben Hanley de se montrer.

Il signe le meilleur temps en 2:03.910 et continue sur sa lancée de dimanche car il a remporté, avec Henrik Hedman, la manche IMSA en LMP2 à Road America. Il devance Job Van Uitert ( ORECA 07 United Autosports #32) et Mikkel Jensen (Aurus 01 #26 de G-Drive Racing) d’un peu plus de deux #xièmes. Nicolas Jamin sur l’ORECA 07 #31 de Panis Racing et Richard Bradley avec l’ORECA 07 #28 d’IDEC Sport complétent le top 5…

Cependant, sur la journée, Filipe Alburquerque reste le plus rapide en 2:02.171.

En LMP3, le meilleur temps est revenu à Niko Kari sur la Ligier JS P320 #11 d’Eurointernational devant les deux Ligier JS P320 de United Autosports de Tom Gamble (#2) et Duncan Tappy (#3).

Sur la Porsche 911 RSR #93 de Proton Competition, Richard Lietz a été le plus rapide. Andrea Piccini (Ferrari 488 GTE #60 Iron Lynx) et Matthew Griffin (Ferrari 488 GTE #55 de Spirit of Race) suivent…

Les premiers essais libres officiels auront lieu vendredi à 12 h 15…

Les chronos sont ICI.