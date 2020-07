ELMS, Spa : 40 voitures attendues pour la deuxième manche 2020

Le deuxième rendez-vous de la saison European Le Mans Series 2020, les 4 Heures de Spa-Francorchamps, approche à grands pas puisqu’il se déroulera le dimanche 9 août. Un plateau de quarante voitures est attendu ce qui représente 118 pilotes, 27 écuries et 23 nations différentes !

Après sa victoire au Castellet, l’équipe United Autosports (ORECA 07 #32 de Will Owen, Alex Brundle et Job van Uitert) sera attendue au tournant en Belgique. Face à elle, on trouvera le plateau LMP2 vu en France avec une auto en plus. Habituellement engagée en WEC et pilotée par Jake Dennis, Roberto Gonzalez et l’ancien Champion du Monde d’Endurance, Anthony Davidson, l’ORECA 07 #38 de JOTA fera une apparition ponctuelle en ELMS.

A noter aussi que l’équipage de l’Aurus 01 #26 de G-Drive Racing, deuxième au Castellet, ne sera constitué que de deux pilotes, Roman Rusinov et Mikkel Jensen.

@FIA WEC

United Autosports se présentera aussi en leader des LMP3 (12 autos) à Spa-Francorchamps grâce à la victoire au Castellet de Wayne Boyd, Tom Gamble et Rob Wheldon (Ligier-Nissan #2). Un seul changement est à noter, l’arrivée d’Andrea Fontana chez BHK Motorsport (Ligier JS P320 #16) aux côtés de Lorenzo Veglia et Jacopo Baratto.

La catégorie LMGTE affichera une grille de 12 voitures pour ces 4 Heures de Spa-Francorchamps. Victorieuse au Castellet, la Porsche 911 RSR #77 de Proton Competition compte bien rééditer cette performance en Belgique avec, à son volant, Alessio Picariello, Christian Ried et Michele Beretta. Le plateau peut de nouveau compter sur l’Aston Martin Vantage GTE #98 d’Aston Martin Racing.

On note l’arrivée de trois voitures, toutes des Ferrari 488 GTE Evo : la #62 de Red River Sport (Bonamy Grimes, Johnny Mowlem, Charles Hollings), une seconde AF Corse portant le #54 avec Thomas Flohr et Francesco Castellacci et une troisième AF Corse (#88) confiée à un équipage que l’on connait bien : François Perrodo et Emmanuel Collard rejoints pour l’occasion par Harrison Newey. Ces trois autos supplémentaires viennent préparer la sixième manche WEC qui sera disputée sur le même circuit la semaine suivante.

Pour finir, changement d’équipage chez JMW Motorsport avec Gunnar Jeannette, Rodrigo Sales et Finlay Hutchison sur la Ferrari 488 GTE #66…

CLIQUEZ ICI pour la liste provisoire des engagés des 4 Heures de Spa-Francorchamps.