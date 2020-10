ELMS, Monza, H+1 : High Class Racing en tête

Après un départ très animé, la situation en tête de course est la suivante. L’ORECA 07 #20 de High Class Racing est en tête avec Anders Fjordbach au volant. Avec 30 secondes devance, le Danois devance les ORECA 07 #24 d’Algarve Pro Racing et #37 de Cool Racing. En dépit d’un drive through pour avoir percuté l’Aurus #26, l’ORECA #39 est 4e devant la seconde 07 d’Algarve Pro Racing, la #25. A noter que la #26 est repassée par son stand pour changer le radiateur suite à l’incident du premier virage. Elle est dernière à six tours. Le titre ELMS est perdu !

En LMP3, la Ligier JS P320 #13 d’Europol Competition est en tête devant la Ligier #2 de United Autosports et la Duqueine M30 D08 #4 de DKR Engineering. En GTE, la Ferrari 488 GTE #55 de Spirit of Race est toujours aux commandes devant la Porsche 911 RSR #77 de Proton Competition et la Ferrari 488 GTE #74 de Kessel Racing.

A noter le Full Course Yellow qui est en place actuellement suite à l’accrochage entre la Ferrari 488 GTE #60 d’Iron Lynx avec la Ligier JS P320 #3 de United Autosports.