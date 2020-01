ELMS : l’équipage DragonSpeed connu, arrivée de Memo Rojas

Cet après midi, DragonSpeed a annoncé que le pilote anglo-irlandais Ryan Cullen et le Mexicain Memo Rojas allaient rejoindre Ben Hanley en European Le Mans Series. Les trois hommes piloteront l’ORECA 07 #21 de l’équipe américaine.

On savait que DragonSpeed allait poursuivre son engagement en ELMS pour la saison 2020 (en plus de son implication en IMSA), mais on ne connaissait pas encore le nom des trois pilotes. En 2019, James Allen, Henrik Hedman et Ben Hanley étaient ceux alignés en ELMS.

Seul Ben Hanley, également pilote Ginetta LNT en LMP1 en WEC, est resté. Il est donc rejoint par Memo Rojas, double champion ELMS 2017 et 2019, le dernier étant décroché en octobre dernier avec l’équipe française IDEC Sport avec Paul-Loup Chatin et Paul Lafargue. Le premier avait été obtenu avec G-Drive Racing. Quant à Ryan Cullen, on l’a également vu en ELMS au sein de l’équipe United Autosports sur la Ligier JS P217, d’abord, puis sur l’ORECA 07 #32 en compagnie de Will Owen et Alex Brundle. Il a aussi remporté les 24 Heures de Daytona en LMP2 en 2019, déjà avec DragonSpeed.

Elton Julian, le directeur de l’équipe DragonSpeed, a déclaré : ” Nous allons tout faire pour remporter un deuxième championnat ELMS pour l’équipe en 2020 (la première était en 2017 où DragonSpeed était la structure technique de G-Drive Racing, ndlr) et offrir un trois titre à Memo dans le cadre de l’entente. Notre équipe de pilotes a fait ses preuves, il n’y a donc pas d’excuses. L’ELMS reste la série de voitures de sport la plus compétitive de la planète, et nous espérons compléter notre programme par un retour aux 24 Heures du Mans, en attendant l’annonce des invitations de l’ACO mi-février”.

La déco de la voiture devrait peu évolué avec sa livrée habituelle à étoiles et bandes. Elle sera chaussé en pneus Michelin.