ELMS : le point au championnat après trois épreuves

Trois des cinq manches de cette saison 2020 de l’European Le Mans Series ont déjà été disputées en un mois et demi. On est maintenant à un peu plus de mi-championnat, les futurs commencent à se dessiner pour certaines catégories. Alors que l’ELMS va connaitre une pause de plus d’un mois pour cause de 24 Heures du Mans, un point s’impose !

United Autosports a encore creusé les écarts grâce à sa victoire hier au Castellet 240. L’équipe britannique domine ce championnat 2020 de l’European Le Mans Series avec trois victoires (et trois pole positions) en autant de courses dont deux pour le même équipage. Avec leur succès en France, Phil Hanson et Filipe Albuquerque (ORECA 07 #22) sont en tête du championnat Pilotes avec 68 points devant leurs coéquipiers Alex Brundle, Job van Uitert et Will Owen (39 points). Ces derniers voient revenir les hommes de G-Drive Racing (Aurus 01 #26), Mikkel Jensen et Roman Rusinov, avec 36 unités soit une longueur d’avance sur les pilotes Graff à savoir Thomas Laurent, James Allen et Alexandre (ORECA #39). A noter que les pilotes Panis Racing (Will Stevens, Julien Canal, Nico Jamin), après deux belles courses, sont 5e avec 27 points.

Avec plus d’une victoire d’avance pour United Autosports (29 points), on voit mal qui les empêchera de coiffer la couronne 2020. Le suspens sera plus autour de la place de vice-champion ELMS qui offre, également, une invitation aux 24 Heures du Mans 2021 !

@United Autosports

United Autosports n’a pas gagné en LMP3 cette fois-ci. Pire, les leaders, Robert Wheldon, Tom Gamble et Wayne Boyd sur la Ligier JS P320 #2 de l’équipe, ont dû abandonner. Ils conservent néanmoins la tête avec 52 points, mais voient les vainqueurs du Castellet 240, David Droux et Esteban Garcia (Ligier JS P320 #8 Realteam Racing), revenir à 14 points. Duncan Tappy et Andrew Bentley (United Autosports #3) suivent avec 34 points, soit un de plus que Nigel Moore et Martin Hippe (Inter Europol Competition #13), tous en Ligier.

En GTE, Kessel Racing a été rejointe en tête des Equipes par Proton Competition suite à la 2e place de l’écurie allemande hier. Alessio Picariello, Christian Ried et Michele Beretta (Porsche #77) et David Perel et Michael Broniszewski (Ferrari #74) sont à égalité avec 56 points. Les vainqueurs au Castellet 240, Duncan Cameron, Aaron Scott et Matthew Griffin (Ferrari #55 Spirit of Race) sont 3e (40 points).

Après les 24 Heures du Mans, l’ELMS reprendra ses droits en Italie avec les 4 heures de Monza du 9 au 11 octobre.