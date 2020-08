ELMS, Le Castellet 240 : et de trois poles pour Albuquerque !

Filipe Albuquerque reste invaincu cette saison dans l’exercice de la pole. Trois qualifications et trois poles pour le Portugais de l’ORECA 07/United Autosports. La session a été disputée sous la pluie.

Avec un chrono de 1.56.451, Albuquerque a devancé de 10 millièmes Jean-Eric Vergne sur l’Aurus 01/G-Drive Racing. Jonathan Hirshi (ORECA 07/Duqueine Team) et Loïc Duval (ORECA 07/Algarve Pro Racing) ont terminé dans la même seconde que le poleman.

Alex Brundle (ORECA 07/United Autosports) et Ben Hanley (ORECA 07/DragonSpeed) suivent au classement.

En LMP3, David Droux a mis tout le monde d’accord sur la Ligier JS P320/Realteam Racing en 2.07.207, 0.357s devant Malthe Jakobsen (Ligier JS P217/RLR MSport). Les deux Ligier JS P320 s’élanceront depuis la 2e ligne. Eurointernational et Inter Europol Competition se partageront la troisième ligne.

Alessio Picariello a devancé la concurrence en GTE. Le Belge de la Porsche 911 RSR/Proton Competition a pris le dessus sur le très rapide Nicklas Nielsen. La Ferrari 488 GTE/Iron Lynx a concédé 0.282s. Daniel Serra (Ferrari/AF Corse) et David Perel (Ferrari/Kessel Racing) seront sur la deuxième ligne. Six des sept GTE ont terminé dans la même seconde. Seul Finlay Hutchison (Ferrari/JMW Motorsport) a terminé plus loin à 1.954s de la pole. La session a été compliquée pour Michael Fassbender sur la Porsche 911 RSR/Proton Competition #93.