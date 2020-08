ELMS : DragonSpeed reçoit le soutien de Racing Engineering

Depuis le meeting de Spa, DragonSpeed peut compter sur le soutien de Racing Engineering pour les manches restantes de l’European Le Mans Series et les 24 Heures du Mans. Le team américain dirigé par Elton Julian reçoit le soutien logistique de l’écurie espagnole avec en prime un partage de l’équipement nécessaire à faire rouler l’ORECA 07. Racing Engineering a fait rouler une 07 il y a deux ans dans le championnat européen avec Olivier Pla, Paul Petit et Norman Nato. L’écurie basée tout près du circuit de Jerez a terminé vice-championne ELMS en 2018.

« Nous sommes très satisfaits de notre partenariat avec DragonSpeed », a déclaré Alfonso de Orleans Borbon, président de Racing Engineering. « J’espère que nous pourrons les aider durant cette saison compliquée. C’est difficile pour tout le monde surtout si vous devez en plus traverser un océan pour rouler. Nous avons également la capacité d’aider d’autres équipes d’Amérique du Nord à participer à des épreuves européennes en LMP2 et GT3. C’est pour cela que nous sommes là. »

Elton Julian, directeur de DragonSpeed, se réjouit de ce partenariat : « Notre programme ELMS bénéficie du soutien de Racing Engineering depuis Spa et l’équipe DragonSpeed est maintenant au travail dans l’atelier espagnol pour préparer les voitures pour Le Castellet et Le Mans. Notre coopération est basée sur mon plus grand respect pour ce qu’a fait l’équipe d’Alfonso et une relation amicale avec Alfonso lui-même qui remonte à plusieurs années. Nous sommes également reconnaissants à Ines Koschutnig, PDG de Racing Engineering, pour ses efforts à nous aider à naviguer durant la pandémie. »