ELMS, Castellet 240, H+2 : Panis Racing mène à mi-course

Peu après la cap de la première heure, la course a été relancée suite à la crevaison de la Duqueine M30 – D08 #5 de Graff pilotée par Luis Sanjuan. Cet incident a obligé la Direction de Course à sortir la Safety Car ce qui a resserré les positions. La procédure a duré 15 minutes.

A mi-course, Nico Jamin sur l’ORECA 07 #31 de Panis Racing est en tête. L’ anticipation au niveau des pneus a permis au Français de mener, en effet, la voiture est restée en pneus intermédiaires contrairement aux autres. Il devance de plus de 30 secondes Simon Trummer (ORECA #25 Algarve Pro Racing) et Mikkel Jensen (Aurus 01 #26 G-Drive Racing). On trouve ensuite la seconde 07 de l’équipe portugaise, la #24, en 4e place et la Ligier JS P217 #34 d’Inter Europol Competition. Il est rare de voir cette auto aussi bien classée !

Nicolas Lapierre (ORECA 07 #37 Cool Racing) est 6e. A noter la 12e place de Phil Hanson sur l’ORECA 07 #22 United Autosports qui avait mis des pneus slicks (trop) tôt.

En LMP3, la Ligier JS P320 #9 de Graff met à mal la domination de United Autosports en occupant la tête. Les Ligier JS P320 #2 et #3 de United sont cependant 2e et 3e de la catégorie.

Du côté de GTE, changement de leader avec trois Ferrari 488 GTE Evo aux trois première places : la #83 d’Iron Lynx (Rahel Frey) avec 20 secondes d’avance sur la #55 de Spirit of Race (Aaron Scott) et la #74 de Kessel Racing (Rino Mastronardi).