Eighty-One Racing Heroes vise les 24H du Mans

La Commission Handicap et Accessibilité de la FIA, dirigée par Nathalie McGloin, rejoint le programme Eighty-One Racing Heroes. Cette initiative permet aux anciens militaires blessés de faire carrière en sport automobile aux côtés des hommes et femmes atteints d’un handicap. On doit le programme à Peter Knoflach, pilote de Ferrari Challenge. L’homme d’affaires suisse a rencontré plusieurs vétérans blessés alors qu’il skiait dans son village natal de Klosters. Knoflach dirige Eighty-One Power Drink, une boisson énergétique qui doit arriver en Angleterre plus tard dans l’année. La boisson utilisera le sport automobile comme plateforme de promotion pour le programme Eight-One Racing Heroes.

Les vétérans, devenus mécaniciens, ingénieurs et logisticiens se familiarisent avec un programme en Porsche Carrera Cup GB cette année. Tous travailleront pour l’écurie Redline Racing soutenue par Eighty-One Power Drink. Lorsqu’ils ne roulent pas, ils travaillent au sein de la société dans son nouveau siège social basé près de Silverstone.

Nathalie McGloin participera à la Porsche Sprint Challenge GB sur un Porsche Cayman GT4 développée en Allemagne par l’usine et adapté à son handicap. La pilote est tétraplégique suite à une blessure à la colonne vertébrale alors qu’elle était adolescente. James Webley, ancien militaire blessé, fera office de mécanicien dans l’équipe. Il fait aussi partie du programme Eighty-One Heroes.

« Ce projet était tellement adapté pour beaucoup de raisons », a déclaré Nathalie McGloin. « Je ne pense pas m’être autant enthousiasmée par un tel programme jusqu’à maintenant. Quand j’ai rencontré Peter, je savais tout de suite que son cœur était au bon endroit, et il va créer des opportunités incroyables pour tant de gens qui autrement n’auraient pas pu en arriver là, aussi bien en sport automobile que dans les affaires. Pour ma part, je suis impatiente de piloter le Cayman GT4 cette année. »

Le programme Eight-One Racing Heroes a des objectifs ambitieux qui mèneront l’équipe vers le plus haut des courses d’endurance, à savoir les 24 Heures du Mans. En 2021, les pilotes prévoient de prendre part à un programme international avec deux voitures. Une féminine atteinte d’un handicap sera associée à une féminine valide. Il en sera de même pour un homme. Les voitures seront gérées et entretenues par des vétérans blessés, le tout avec le soutien de la commission FIA Women in Motorsport. Des célébrités rejoindront sous peu le programme comme ambassadrices de la marque.