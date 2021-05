Edouard Cauhaupé (United Autosports) : “Beaucoup de bienveillance dans l’équipe”

Une semaine après le FFSA GT à Magny-Cours chez CD Sport, Edouard Cauhaupé va retrouver le volant de la Ligier JS P217/United Autosports en European Le Mans Series. Direction le Red Bull Ring pour le Toulousain qui va retrouver Wayne Boyd et Rob Wheldon avec l’envie de faire oublier la course de Barcelone terminée à la 13e place d’une catégorie LMP3 toujours aussi disputée. Le problème d’alternateur rencontré dès le premier arrêt n’a pas permis de concrétiser le potentiel du trio de la #2.

Comment se passe votre intégration chez United Autosports ?

“J’ai l’impression d’être dans une équipe d’usine. Chaque équipage fait son propre debriefing avec ses ingénieurs. Si un pilote a la moindre question, il demande et la réponse arrive dans la foulée. On sent tout de suite que United Autosports maîtrise son sujet. Ils ont une étude des données assez incroyable.”

On est loin d’une équipe familiale ?

“Il y a beaucoup de monde au sein de l’équipe. On pourrait penser que l’ambiance est très froide du fait du nombre de personnes. Finalement, c’est tout le contraire car il y a beaucoup de bienveillance. Tout le monde est très ouvert à la discussion. Dave Greenwood, directeur technique du programme LMP2, vient aussi voir en LMP3. Pour le reste, tout est séparé.”

Cette saison doit permettre de vous faire franchir une nouvelle étape ?

“Sans aucun doute ! Wayne (Boyd) est la référence en LMP3 et je me compare à lui. Le team a sa propre méthode de travail. Rouler pour United Autosports me permet aussi de perfectionner mon anglais technique. Mes progrès sont visibles, d’autant plus qu’échanger en anglais à la radio est bien plus facile.”

Le trafic se gère assez facilement en piste ?

“Il faut gérer les LMP2 qui arrivent mois vite que par le passé. Même si nous étions loin au classement en course, j’ai beaucoup appris en piste. Partir avec des pneus chauds est aussi un vrai confort pour le pilote.”

Vous vous partagez toujours entre les études et le pilotage ?

“Je suis en pleine période de partiels. J’ai d’ailleurs un examen à distance lundi matin que je vais donc faire en Autriche avant de prendre l’avion pour rentrer en France. Plus tard dans l’année, je vais effectuer un stage chez Debard Automobiles au service des achats.”

Vous avez d’autres projets cette année ?

“Une semaine après l’ELMS, je dois rouler en TTE à Albi sur la BMW M2 CS Racing en compagnie d’Eric et Carla Debard. J’espère disputer Road to Le Mans en LMP3 ou GT3 pour prendre de l’expérience sur le grand circuit des 24 Heures du Mans. Je regarde aussi si je peux disputer les Total 24 Heures de Spa.”