Earl Bamber en NASCAR Xfinity Series

Earl Bamber va faire ses débuts en NASCAR Xfinity Series chez Richard Childress Racing le samedi 15 août à Daytona. Le Néo-Zélandais pilotera la Chevrolet Camaro #21 sur le tracé routier du Daytona International Raceway. Le team américain reçoit le soutien de KCMG.

“J’ai rêvé de concourir en NASCAR toute ma vie, je suis donc très reconnaissant à Richard Childress, à KCMG et à tous ceux qui ont joué un rôle dans la création de cette opportunité pour moi”, a déclaré le pilote officiel Porsche. “Je sais que RCR a une longue histoire de culture des talents et je sais que l’équipe me donnera tous les outils dont j’ai besoin pour réussir. J’ai hâte de participer à la course.”

La seconde Chevrolet Camaro sera confiée à Tyler Reddick.