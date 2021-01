Duqueine Team continue en ELMS en 2021…

On avait laissé Duqueine Team à Portimão tout début novembre 2020 sur la 2e marche du podium de la finale de l’European Le Mans Series. Au final, l’équipe française termine 6e au championnat avec 38 points grâce au trio Tristan Gommendy, Jonathan Hirschi et Konstantin Tereschenko sur l’ORECA 07 #30.

Depuis, Max Favard et ses hommes ont travaillé sur le programme LMP2 2021, mais ont aussi concentré toutes leurs forces sur le développement de leur nouvelle LMP3, la Duqueine M30-D08, qui vient de remporter la course qualificative des 24 Heures de Daytona dimanche dernier dans sa catégorie.

Du côté du LMP2, les choses ont récemment bien avancé et on peut déjà vous annoncer que Duqueine Team sera à nouveau présent en ELMS cette année. Une demande d’inscription aux 24 Heures du Mans 2021 sera également faite. Si le Comité de Sélection accepte l’auto, cela sera le 3e ‘Le Mans’ de l’écurie basée à Saint Martin de Valgalgues, dans le Gard… Quant aux pilotes, il y a eu du changement et leur identité sera dévoilé dans le courant de la semaine.

Affaire à suivre…