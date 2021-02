Dubai, Course 1 : G-Drive Racing s’impose devant Jota et Phoenix Racing

La première manche Asian Le Mans Series 2021 a vu la victoire de G-Drive Racing sur le Dubai Autodrome. A l’issue des 4 heures de course, Yifei Ye, Ferdinand Habsburg et René Binder ont imposé l’Aurus 01 #26. Rory Penttinen, Manuel Maldonado et Wayne Boyd ont remporté la catégorie LMP3 sur la Ligier JS P320/United Autosports #23. En GT, victoire de la Porsche 911 GT3 R/Precote Herberth Motorsport de Ralf Bohn, Alfred et Robert Renauer.

Cette première manche du week-end des 4 Heures de Dubai a été calme avec une seule neutralisation suite à l’arrêt sur la piste de la Duqueine D08/DKR Engineering en bord de piste à la mi-course.

La lutte pour la victoire s’est vite imposée entre l’Aurus victorieuse et l’Oreca 07/Jota de Stoffel Vandoorne et Sean Gelael. Le Belge a parfaitement rempli sa mission avec de très bons chronos, malgré une pénalité de 5 secondes pour avoir abusé des limites des limites de la piste. Son coéquipier indonésien a lui aussi été pénalisé, mais pour avoir harponné l’Oreca 07/Phoenix Racing en début de course. L’écart à l’arrivée entre les deux leaders est d’un tour.

Pour ses débuts en LMP2, Phoenix Racing a connu une course tranquille. Simon Trummer, Nicki Thiim et Matthias Kaiser terminent ce premier rendez-vous sur la dernière marche du podium. Le top 5 est complété par la seconde Aurus 01/G-Drive Racing et l’Oreca 07/Racing Team India.

Era Motorsport a pris le dessus sur Eurointernational en LMP2-Am.

Sur les dix LMP3 au départ, six d’entre elles ont souffert. United Autosports ouvre son compteur grâce à Wayne Boyd, toujours aussi rapide, Manuel Maldonado et Rory Penttinen. Colin Noble et Tony Wells prennent la 2e place sur la Ligier JS P320/Nielsen Racing #9. United Autosports place une deuxième auto sur le podium avec la #3 de Duncan Tappy, Andrew Bentley et Jim McGuire. La #2 de United Autosports partagée par Ian Loggie, Rob Wheldon et Andy Meyrick doit se contenter de la 4e position après une crevaison en tout début de course. Phoenix Racing et RLR MSport suivent au classement.

Course compliquée chez DKR Engineering avec un abandon très tôt pour l’unique Duqueine D08 du plateau. Nielsen Racing a très vite perdu sa Ligier JS P320 #8 suite à un contact à l’arrière avec une GT. La Ginetta G61-LT-P3/ARC Bratislava a elle aussi connu bien des soucis avec 9 arrêts. Quant à la Ligier J SP320/CD Sport, elle a passé pas mal de temps dans son stand pour finalement terminer à la 7e place de la catégorie après une réparation d’extracteur et de splitter (accrochage dans le 1er tour)

On attendait une Porsche et c’est bien une 911 GT3 R qui a raflé la mise, mais pas forcément celle que l’on croyait. Sur ses terres, GPX Racing a fait une course parfaite jusqu’à 4 minutes du damier quand Alain Ferté est parti à la faute avant de repartir. Le temps de redémarrer, la concurrence était passée. La victoire est revenue finalement à une autre Porsche, celle de Precote Herberth Motorsport de Ralf Bohn, Alfred et Robert Renauer. La Porsche 911 GT3 R/GPX Racing de Julien Andlauer, Alain Ferté et Axcil Jefferies doit se contenter de la 2e place. Inception Racing peut être satisfait de la 3e place de sa McLaren 720 GT3 pilotée par Ben Barnicoat, Brendan Iribe et Ollie Millroy.

La BMW M6 GT3/Walkenhorst Motorsport de Nick Catsburg, Chandler Hull et Jon Miller a pris la 4e place devant l’Aston Martin Vantage GT3/Garage 59 de Maxime Martin, Valentin Hasse-Clot et Alexander West, cette dernière étant malchanceuse lors du seul full course yellow de la course. Il faut descendre à la 6e place pour trouver la première Ferrari 488 GT3, celle de Formula Racing partagée par Nicklas Nielsen, Johnny Laursen et Alessio Rovera. En GT-Am, victoire de la Ferrari 488 GT3/Rinaldi Racing de Manuel Lauck, Christian Hook et Patrick Kujala.

HubAuto Racing débute sa collaboration avec Mercedes par un abandon en toute fin de course.

Le classement de la course 1 est ici

Le départ de la course 2 sera donné dimanche à 12h45 (9h45 en France).