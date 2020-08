DTM : une jauge de 10 000 spectateurs à Assen (4-6 septembre)

Alors que le meeting d’ouverture de la saison 2020 du DTM s’est tenu à huis clos, on s’achemine vers un retour du public pour la Série.

C’est ainsi que pour la manche d’Assen, aux Pays-Bas, du 4 au 6 septembre prochain, les organisateurs ont prévu une jauge maximale de 10 000 spectateurs -le samedi et le dimanche également-.

Les tribunes seront ouvertes dans le respect de cette capacité maximale et dans la stricte observation des protocoles sanitaires. La distance minimum entre les spectateurs sera de 1,5m. L’accès du public au paddock ne sera pas possible.

En conséquence, la billetterie est ouverte, avec un tarif de 49€ la journée. En plus des deux courses DTM du week-end , le programme comprend des courses du Belcar Endurance Championship, du Touring Car Classics, du Supercar Challege et de la Mazda MX5 Cup,

Gerhard Berger, Président de ITR : “C’est une excellente nouvelle pour nous et pour tous les fans du DTM. Nous avons vraiment hâte d’accueillir enfin des spectateurs sur le circuit. Le coup d’envoi de la saison du DTM a eu lieu à Spa-Francorchamps et un nombre appréciable de téléspectateurs a regardé la course à la TV et sur les plate-formes en ligne. Cependant, les spectateurs enthousiastes dans les tribunes sont une des composantes de la course, pas seulement à Assen, mais je l’espère aussi pour les manches ultérieures du DTM 2020.”