DTM Lausitzring, course 1 / Rast vainqueur et triplé Audi

Comme lors des qualifications de cette première course du Lausitzring, les Audi ont dominé les débats. Le trio de tête des qualifs, le poleman Nico Müller (Audi RS 5 DTM Abt Sportsline #51), le champion 2019 René Rast (Audi Rosberg #33) et Robin Frijns (Audi Abt Sportsline #5) se sont livré bataille.

Le départ était donné sur une piste mouillée. Nico Müller emmenait le peloton et le Suisse semblait bien parti pour aller cueillir un nouveau succès.

Klettwitz: DTM Lausitz on August, 22, 2020, (Photo by Hoch Zwei) Nico MŸller (SUI, Audi Sport Team Abt Sportsline, Audi RS5 DTM)

Robin Frijns adoptait une stratégie différente et s’arrêtait tôt.

Il prenait la tête et la conservait après les arrêts de Müller et de Rast. Stratégie gagnante, permettant à Frijns de remporter son premier succès en DTM ? Pas tout à fait, puisque en raison de son arrêt anticipé, ses pneumatiques se dégradaient plus vite que ceux de ses rivaux.

Rene Rast (GER, Audi Sport Team Rosberg, Audi RS5 DTM)

René Rast faisait le forcing en fin de course. En deuxième position, il revenait peu à peu sur Robin Frijns et à quelques tours seulement du drapeau à damier, il dépossédait le Néerlandais de la première place. Müller débordait également Frijns et prenait la deuxième place de cette première course, à moins de deux secondes de René Rast. Müller était l’auteur du meilleur tour en course en 1.38.418.

Frijns parvenait à sauvegarder la dernière place du podium, à un peu moins de cinq secondes du vainqueur.

Les deux M4 DTM RMG sont les meilleures représentantes du camp BMW Timo Glock (BMW #16) terminant quatrième -pas très loin de Frijns- et Marco Wittmann (BMW #11) cinquième.

DTM Lausitz Rennen2 2020, Loic Duval (FRA, Audi Sport Team Phoenix, Audi RS5 DTM)

Loïc Duval (Audi Phoenix #28), parti neuvième sur la grille de départ, a grapillé deux positions pour prendre la septième place, dans le sillage de son équipier du Phoenix Racing Mike Rockenfeller (Audi #99).

Au classement pilotes, Nico Müller reste largement en tête.