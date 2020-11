DTM, Hockenheim : quintuplé Audi, Müller vainqueur d’un duel musclé avec Rast

La lutte pour le titre 2020 a tenu touts ses promesses aujourd’hui à Hockenheim dans la première course du week-end. Séparés de cinq centièmes de seconde à l’issue des qualifications, le leader du classement René Rast (Audi RS 5 DTM Rosberg #33) et son dauphin Nico Müller (Audi Abt Sportsline #51) se sont rendus coup par coup après une course « virile mais correcte » pour reprendre une célèbre expression.

Le Suisse Müller avait bien l’intention de mettre fin à l’incroyable remontada de l’Allemand Rast, champion en titre, revenu du diable vauvert au classement après quatre succès dans les quatre dernières courses alors qu’on pensait le titre promis à l’Audi #51.

Par ailleurs, cette avant-dernière course de la saison a vu une nouvelle domination des Audi, qui en ont accaparé les cinq premières places.

Rast partait parti en pole, mais Müller prenait un excellent départ et s’emparait de la première position.

L’Allemand restait cependant dans le sillage immédiat du leader et préparait son attaque. Au terme du premier quart de la course, Rast partait à l’abordage et reprenait le commandement. C’était au tour de Müller de coller aux basques de Rast. Tout de suite, il se mit à le harceler et fit plusieurs tentatives de dépassement. Les deux Audi étaient très proches l’une de l’autre mais Rast résistait impeccablement aux assauts du Suisse.

Les positions n’évoluaient pas jusqu’aux pitstops obligatoires. Celui de Müller était mieux maîtrisé que celui de Rast et l’Audi #51 reprenait le leadership. Rast reculait même à la troisième place derrière son coéquipier du team Rosberg, Jamie Green (Audi #53).

En bon camarade, le Britannique n’entravait pas la chasse de Rast qui reprenait la deuxième place.

Rast ne s’arrêtait pas en si bon chemin. Après être revenu sur Müller, il le débordait.

Un safety car intervenait alors. On pensait les positions figées, mais au restart. Müller réussissait à reprendre la première place après une attaque musclée, place qu’il conservait jusqu’à l’arrivée, l’emportant avec six dixièmes d’avance sur Rast.

Green terminait troisième, devant Loïc Duval (Audi Phoenix #28) et Mike Rockenfeller (Audi Phoenix #99).

La victoire de Müller lui permet de revenir à 13 points de Rast, avec 312 points pour le Suisse contre 325 à l’Allemand.

Le classement de la course est ici