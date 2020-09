DTM Assen 1 : Frijns vainqueur devant Duval et quintuplé Audi

Robin Frijns a remporté son premier succès de la saison 2020 aujourd’hui à Assen. Courant à domicile, le Néerlandais (Audi RS 5 DTM Abt Sportsline #4) avait signé depuis les premières courses plusieurs pole positions et on l’avait vu souvent au commandement, mais la victoire lui avait jusqu’ici échappé.

Il était parti en première ligne aux côtés de Loïc Duval (Audi Phoenix #28) qui l’avait devancé lors de la fin des qualifications.

Le Français prenait un bon envol et conservait la première place, devant von Habsburg (Audi WRT #62) qui avait pris un départ de feu, Nico Müller et Frijns (Audi Abt Sportsline #51).

Frijns attaquait et prenait rapidement la deuxième place, suivi de René Rast (Audi Rosberg #33), revenu très vite, et Müller.

Duval restait en tête de la course jusqu’au pitstop obligatoire. L’Audi #28 s’arrêtait au 16ème tour, suivi la boucle suivante par Rast et Müller, tandis que Frijns attendait un tour supplémentaire.

Loïc Duval, une fois tous les pitstops effectués, était toujours leader tandis que l’arrêt de Müller avait été mieux négocié que celui de Rast et le Suisse était maintenant troisième derrière Duval et Frijns, mais devant Rast, son rival pour la tête du classement pilotes.

Duval était bientôt rattrapé par ses poursuivants et Frijns passait à l’offensive. Il s’emparait de a première place au 30ème tour.

Le Français s’accrochait mais ne parvenait pas à reprendre le meilleur. Frijns remportait donc sa première course avec cinq petits dixièmes d’avance sur Loïc Duval, alors que Nico Müller terminait troisième.

En fin de course, la cadence de Rast chutait et il perdait la quatrième place au profit de Mike Rockenfeller (Audi Phoenix #99), auteur du meilleur tour en course en 1.26.466

Les BMW ont été une nouvelle fois dominées et doivent se contenter de la sixième place de Jonatan Aberdein (BMW M4 DTM RMR #27).

Le classement est ici

Au classement pilotes, Müller creuse l’écart. Il est leader avec 149 points, devant Frijns (119), Rast (107) et Duval (57).