La séance qualificative GTE Pro et GTE Am des 6 Heures de Spa-Francorchamps a à peine démarré qu’un drapeau rouge est déjà sorti. La cause ? La Porsche 911 RSR-19 #77 de Dempsey Proton Racing (GTE Am), alors pilotée par Christian Ried, est sortie assez violemment de la piste au niveau du Raidillon.

Le pilote est sorti indemne, mais il y a des débris partout. La session a donc été immédiatement stoppée…