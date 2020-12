DragonSpeed confirme une LMP2 sur les courses longues de l’IMSA

DragonSpeed va étendre son programme IMSA WeatherTech SportsCar Championship en 2021 avec la présence d’une ORECA 07 en Michelin Endurance Cup, à savoir Daytona, Sebring, Watkins Glen et Petit Le Mans. Garett Grist et Rob Hodes, qui ont roulé chez Nielsen Racing cette année en European Le Mans Series, seront de la partie sur le programme américain. Rinus Veekay fera office de troisième pilote dans la LMP2 qui portera le numéro 81. Ben Hanley, qui entamera sa sixième saison chez DragonSpeed, sera lui aussi du déplacement aux Etats-Unis.

“Nous sommes très heureux d’accueillir Rob et Garett dans la famille DragonSpeed”, a déclaré Elton Julian, directeur de DragonSpeed. “Ils nous ont tous les deux impressionnés sur la bonne voie en ELMS, et nous sommes impatients de les aider à faire la transition vers le LMP2, aidés par le temps supplémentaire offert par la Michelin Endurance Cup. Notre objectif est de courir pour les podiums et de marquer suffisamment de points pour être à la recherche du titre en fin de saison. La compétition dans la catégorie IMSA LMP2 est plus forte que jamais et nous sommes donc ravis d’ajouter les talents de Rinus Veekay et Ben Hanley en tant que coéquipiers à Daytona.”