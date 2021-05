Doriane Pin (Iron Lynx) : “Beaucoup de personnes aimeraient piloter une Ferrari à 17 ans”

A seulement 17 ans, Doriane Pin fait ses débuts en Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS ce week-end au Paul Ricard. La finaliste de la FIA Girls on Track rebondit en GT cette saison au sein du programme Iron Dames en partenariat avec Iron Lynx. La jeune pilote évolue sur une Ferrari 488 GT3/Iron Lynx en compagnie de Sarah Bovy et Katherine Legge. Dans une semaine, la paire Pin/Bovy retrouvera le tracé varois pour la Michelin Le Mans Cup. Ce week-end, l’objectif est de prendre de l’expérience.

“Je débute en GT”, a déclaré Doriane Pin à Endurance-Info. “Je suis très contente de rouler dans ce championnat, qui plus est dans une structure aussi professionnelle qu’Iron Lynx. J’ai un tas de choses à apprendre, mais la pression est positive. J’ai disputé deux journées d’essais ici-même où j’ai passé l’une de mes plus belles journées de ma vie.”

Après la Renault Clio Cup sur un programme partiel, c’est maintenant la Ferrari 488 GT3 qui l’attend : “Je prends énormément de plaisir à rouler dans la Ferrari. C’est impressionnant de sentir les différents réglages. Beaucoup de personnes aimeraient piloter une Ferrari à 17 ans. Ici, il y a beaucoup de pilotes en piste. J’ai toujours été passionnée par la monoplace et les courses d’endurance.”

L’initiation de Doriane Pin en GT va se faire sur une course dont l’arrivée se fera en nocturne. “Piloter de nuit est quelque chose qui me plaît”, précise-t-elle. “Mon père organise des courses de karting, notamment de 24 heures. J’étais là à 3h du matin pour encourager tout le monde. Maintenant, c’est moi qui roule de nuit. J’y vais étape par étape.”

Pour le futur, rien n’est encore décidé, mais ce qui est sûr, c’est que Doriane Pin peut aussi profiter des conseils des autres pilotes de l’équipe : “Les pilotes officiels sont là pour nous aider, ce qui est un plus. Être là avec les Fuoco, Ilott ou Rigon est formidable. On travaille dur tous les jours pour accomplir notre rêve. Disputer les 24 Heures du Mans ou les 24 Heures de Spa font partie des rêves.”