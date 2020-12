Après une saison en British GT avec une paire de McLaren 720S GT3, 2 Seas Motorsport prend la direction du DTM new look en 2021. Deux McLaren 720S GT3 seront au départ du championnat allemand. L’équipe dirigée conjointement par Isa Al-Khalifa et Nick Cristofaro annoncera ses deux pilotes dans les prochaines semaines.

Avant de rouler en DTM, 2 Seas Motorsport va participer aux Gulf 12 Hours sur le Bahrain International Circuit avec ses deux McLaren 720S GT3.