Deux Alpine et une Aston Martin pour Mirage Racing

Cinquième en 2019 pour ses débuts en Championnat de France FFSA GT (Pro-Am), Mirage Racing a terminé sur la troisième marche du podium la saison dernière. L’équipe dirigée par Frédéric de Brabant et Guillaume Bruot passe à la vitesse supérieure cette année avec un nouveau programme FFSA GT.

Trois GT4 rouleront sur la scène nationale GT cette année. Mirage Racing ne mettra pas tous ses oeufs dans le même panier puisque les deux Alpine A110 GT4 seront complétées par une Aston Martin Vantage GT4.

Vincent Beltoise rempile au sein de l’écurie toulousaine, mais avec un nouveau coéquipier. Après Benoit Lison en 2019 et Rodolphe Wallgren en 2020, l’Alésien sera épaulé par Romano Ricci. Le Parisien, parfumeur dans la vie de tous les jours, arrive de la catégorie GT3. On l’a vu faire une pige en GT4 à Magny-Cours sur une Aston Martin Vantage GT4/AGS Events. Cette fois, le fils de Jean-Louis Ricci va rouler sur une Alpine A110 GT4. Avec Beltoise et Ricci, deux grands noms du sport automobile français seront donc associés en Pro-Am chez Mirage Racing sur l’Alpine #13.

Rodolphe Wallgren poursuit lui aussi l’aventure sur une Alpine A110 GT4 alignée par Mirage Racing avec ses côtés Gaël Castelli. L’ancien champion Porsche Carrera Cup France 2013 a plus récemment décroché la couronne Alpine Elf Europa Cup. Il devait faire ses débuts en GT4 en 2020 chez CMR avec Rodolphe Wallgren. Le tandem a été contraint de patienter un peu plus longtemps pour rouler ensemble sur la #222.

La troisième GT4 sera donc une Aston Martin Vantage GT4 confiée à Ruben del Sarte. Le Néerlandais était chez ABM Grand Prix en 2020 au volant d’une Ginetta. Son coéquipier sera Yves Lemaître qui arrive de l’Alpine Elf Europa Cup.

“Le plan initial était de faire rouler trois Alpine A110 GT4”, a déclaré Frédéric de Brabant à Endurance-Info. “Malheureusement, le propriétaire d’une des trois Alpine l’a vendue récemment. On discutait déjà avec Aston Martin qui avait une Vantage GT4 disponible.”

Mirage Racing va récupérer sa nouvelle monture dans les prochains jours. La GT4 European Series fait partie des plans si l’écurie parvient à réunir un équipage en Alpine ou Aston Martin. Ruben del Sarte vise l’Europe en plus de la France.

L’hiver a été chargé chez Mirage Racing qui a restructuré son écurie. Laurent Martin étant parti chez Full Motorsport, c’est maintenant Eric Mommey qui officie sur la partie technique après avoir travaillé chez ORECA, Peugeot, Signatech et plus récemment chez Skoda Motorsport.

Mirage Racing a emménagé dans un nouveau local de 700 m2 à 5 km de l’ancien bâtiment.

La Mitjet fait aussi partie du programme 2021. Le projet Vaillante-Mirage pour les 24 Heures du Mans continue d’avancer. La Michelin Le Mans Cup n’est finalement plus au programme cette année, mais Mirage Racing n’écarte pas de se faire la main en Ultimate Cup Series dans le courant de l’année. L’objectif est ensuite de viser l’Asian Le Mans Series en LMP3 ou en GT.