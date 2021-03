Des grilles 2021 bien remplies en GT World Challenge Europe !

C’est désormais une tradition, les essais officiels Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS donnent la liste des engagés de la saison à venir.

On compte trois listes avec le championnat global, le championnat Endurance et le championnat Sprint.

Pour le GT World Challenge Europe global, 25 GT3 sont confirmées sur l’intégralité de la saison (Sprint + Endurance). Dix GT3 seront présentes en Pro : Saintéloc Racing, Team WRT x2, Jota, Dinamic Motorsport, Attempto Racing x2, AKKA-ASP Team, Emil Frey Racing. 2021 marque l’arrivée de deux Porsche 911 GT3 R, une pour Dinamic Motorsport, une pour Allied-Racing.

La liste des engagés est ici

Le plateau Sprint prend de la hauteur avec pas moins de 29 GT3. On compte 14 autos en Pro, 8 en Silver Cup et 7 en Pro-Am. Les marques représentées sont : Audi, Mercedes, Lamborghini, Porsche, Bentley, Aston Martin, Ferrari et McLaren. On verra enfin des Porsche 911 GT3 R en Sprint.

La liste des engagés est ici

Pour la partie Endurance, 40 GT3 sont inscrites à la saison. Les équipes présentes ont pour la plupart déjà annoncé leurs intentions. La surprise nous vient de la présence de deux BMW M6 GT3 engagées par Walkenhorst Motorsport en Pro. Neuf marques sont attendues en Endurance.

La liste des engagés est ici