Debard/Barthez réunis chez AKKA-ASP en GT Rebellion Series

Eric Debard et Fabien Barthez seront à nouveau associés cette saison après la 3e place en Blancpain GT Series (Am) en compagnie de Philippe Giauque il y a trois ans.

Le tandem français va maintenant se retrouver sur une Mercedes-AMG GT3 en GT Rebellion Series, le tout nouveau championnat labellisé SRO réservé aux gentlemen sur un format de trois heures.

Les deux pilotes ont découvert leur monture sur le circuit d’Albi à l’occasion d’une séance d’essais.

Eric Debard et Fabien Barthez auront un double programme. On les verra en parallèle en Championnat de France FFSA GT chez AKKA-ASP, le premier avec Simon Gachet, le second avec Thomas Drouet.

Le premier rendez-vous GT Rebellion Series aura lieu mi-avril à Monza.