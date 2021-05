10Q Racing Team change de livrée pour la course qualificative des 24H du Nürburgring et la course en elle-même. L’écurie allemande roulera aux couleurs de Gold To Go.

La société suisse exploite un réseau de distributeurs innovants de petits lingots d’or dans un environnement entièrement sécurisé via des filiales installées dans l’Union Européenne.

L’écurie articulée autour de Thomas Zabel et Daniela Hauer fera rouler Kenneth Heyer, Dominik Baumann, Yelmer Buurman et Thomas Jäger.